Митинг с требованием возврата южнокурильских островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, прошел в Токио в воскресенье.

Участники митинга заявили о готовности и далее продолжать деятельность за возвращение Японии этих островов. Выступивший на митинге министр по делам Окинавы и северных территорий Сэйити Это заявил о готовности вести просветительскую работу среди населения и углублять гуманитарные обмены с жителями островов, передает РИА Новости.

«Мы будем проводить комплексную работу для осуществления обменов с жителями островов для укрепления взаимопонимания», — сказал министр.

Minval.az