Совет представителей (парламент) Ирака проголосовал в воскресенье за отставку премьер-министра страны Аделя Абдель Махди.

Прошение главы правительства освободить его от занимаемой должности одобрили большинство депутатов, сообщает ТАСС.

Как сообщил на заседании спикер парламента Мухаммед аль-Халбуси, «в соответствии с 76-й статей конституции Ирака президент республики должен поручить формирование правительства кандидату от партийного блока, имеющего большинство в Совете представителей».

30 ноября глава правительства Адель Абдель Махди направил председателю законодательного органа страны официальное прошение об отставке. В своем послании Махди подчеркнул важность «мирной передачи власти» и «удовлетворения интересов народа и требований демонстрантов». Свое решение уйти с поста он также мотивировал необходимостью «избежания кровопролития и предотвращения дальнейшего сползания Ирака в пучину насилия и хаоса».

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