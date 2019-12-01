Киев добавит финансирование Украинскому культурному фонду (УКФ), главой наблюдательного совета которого является Марина Порошенко, жены бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает издание «Зеркало недели», со ссылкой на Министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского.

По словам чиновника, финансирование фонда пойдет на проекты, которые не связаны с кино.

«Раньше эта цифра была 250 млн гривен, на 2020-й это будет 500 млн», — добавил Бородянский.

Он также дал положительную оценку работе супруге Порошенко на посту главы наблюдательного совета УКФ.

Министр отметил, что она «многое сделала для того, чтобы УКФ состоялся и успешно работал два года».

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