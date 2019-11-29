Белорусский журналист Андрей Поротников заявил, что власти допустили ошибку, решив приобрести российские истребители Су-30СМ.

По его словам, эксплуатация самолетов за 35 лет обойдется стране в 2,5 млрд долларов из-за необходимых ремонтов и замен двигателей.

Поротников подсчитал, что каждый истребитель обошелся Белоруссии в 50 млн долларов, а цена ремонтов за 30 лет эксплуатации может достигнуть 125 млн. передает телеканал «РЕН ТВ».

Он считает, что эта сумма сопоставима с покупкой 35 американских истребителей F-35 или 50 китайских истребителей FC-31.

Ссылаясь на неофициальные данные, автор портала «Свободные новости» сделал предположение, что за жизненный цикл Су-30СМ «скушает» шесть двигателей, два из которых уже установлены и оплачены при покупке.

Minval.az