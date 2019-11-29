Дочь брата Усамы бен Ладена пытается покорить западные страны, но не как печально известный родственник, а творчеством. Вафа Дюфур стала музыкантом и выступает с успехом в клубах Великобритании.

Певице 44 года, она родилась в Калифорнии и училась в Женеве на юриста. Ее отец – сводный брат известного террориста, Йеслама бен Ладена, с ним мать женщины, Кармен, развелась в 2006 году.

Она училась в Колумбийском университете Нью-Йорка, когда смертники ее дяди устроили в этом городе самый крупный в мире теракт 11 сентября. Дюфур призналась, что тяжело пережила трагедию, передает онлайн-издание «kp.ru».

«Я плакала весь день. Я говорила:« Как я могу быть собой? » Для меня это был кризис идентичности, потому что я не хотела быть связанным с чем-то таким ужасным», — рассказала певица журналистам.

После этого она не смогла больше оставаться в США и переехала в Великобританию. Себя Дюфур считает жертвой случившегося. Она говорит, что ей постоянно приходится объясняться в том, что она не имеет ничего общего с бен Ладеном. С ее слов, она никогда лично не встречала своего дядю и настаивает, чтобы к ней обращались по фамилии матери, Дюфор.

«Я американка и жительница Нью-Йорка», — говорила о себе певица до того, как оказалась в Лондоне.

С отцом женщина виделась только один раз после трагедии 11 сентября. После развода, он ни разу не платил алименты на дочь.

Minval.az