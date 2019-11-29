В Японии актеры театра кабуки сыграли пьесу по мотивам «Звездных войн».

На сцену вышли персонажи с тяжелым классическим гримом и в традиционных костюмах. Впрочем, поклонники киноэпопеи все равно узнали в них любимых героев. Показ приурочили к выходу девятого эпизода «Звездных войн», передает телеканал «НТВ».

Киноэпопея очень популярна в Японии. Отчасти из-за того, что культура страны восходящего солнца оказала серьезное влияние на создателя саги Джорджа Лукаса. Он признался, что его вдохновляло творчество японского режиссера Акиры Куросавы.



Minval.az