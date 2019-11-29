В компании Google предлагают до 1,5 миллиона долларов вознаграждения за взлом нового Android. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

От одного до полутора миллионов заплатят тому, кто взломает новую версию Android и защитный процессор Titan M. Компания предлагает создать программы, использующие уязвимости или «полнодиапазонную цепочку» таких эксплойтов, передает портал «Korrespondent.net».

При этом компания выдвинула несколько условий, от которых будет зависеть сумма выплаты.

Вредоносная программа должна запустить на устройстве с процессором Titan M произвольный код, и некоторое время сохраняться на гаджете. За это Google заплатит миллион долларов. Тот, кто сможет обойти защиту с помощью цепочки эксплойтов получит 1,5 миллиона долларов.

Отмечается, что Titan M -установлен на смартфонах Google Pixel 3 и Pixel 4. Также компания потребует от «взломщиков» полноценное описания работы эксплойтов, его надежность и изначальный вектор атаки.

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