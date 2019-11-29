Российский магазин использовал плакат с чернокожими моделями, чтобы привлечь внимание покупателей к акции «Черная пятница», сообщает новосибирский новостной портал NGS.

Основатель новосибирской сети магазинов Bizzarro Валерий Зеленов придумал и вывесил юмористические баннеры в торговых центрах «Мега» в Новосибирске и Омске. На плакатах изображена высокая темнокожая девушка и тучный мужчина с прифотошопленным лицом основателя сети. Модель держит в руках флаг с надписью Sale («Распродажа»), а над ее головой напечатана фраза «Моя Пятница самая черная!»

Администрация торговых центров потребовала, чтобы Зеленов убрал баннеры с витрин, объяснив это тем, что плакаты некорректно отображают расовую тему. «Мы посчитали, что такое обыгрывание слова «черный» не вполне корректно и может кого-то оскорбить. А мы бы хотели быть местом, где все чувствуют себя комфортно», — сообщил руководитель отдела маркетинга «Меги» Иван Баталов.

Minval.az