Москва и Киев договорились об интенсификации совместной работы в двустороннем формате относительно газового вопроса в ближайшее время.

В четверг в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу, в которых приняли участие главы Минэнерго РФ и Украины Александр Новак и Алексей Оржель, а также председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и руководители «Нафтогаза» и Оператора газотранспортной системы Украины.

Отмечается, что обсуждалось урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, а также условия транзита газа из РФ в Европу со следующего года и перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей, передает телеканал «РЕН ТВ».

Кроме этого, стороны обменялись предложениями по решению вопросов, были достигнуты договоренности по интенсификации в ближайшие дни совместной работы в двустороннем формате.

Ранее Киев назвал два условия, соблюдения которых требует от РФ при подписании нового соглашения по транзиту газа в Европу.

Первое из условий – соблюдение европейских правил. Второе – контракт должен быть долгосрочным. Если первое из условий Москву устраивает, то второе – нет. Россия заинтересована заключить соглашение примерно на год.

Minval.az