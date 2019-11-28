Депутат итальянского парламента Флавио Ди Муро сделал предложение о замужестве во время заседания парламента, взяв слово, когда обсуждался законопроект о восстановлении пострадавших от землетрясений территорий.

Парламентарий от партии «Лига» предложил выйти за него замуж своей давней подруге Элизе, которая в этот момент находилась на трибуне для зрителей. Прежде чем достать коробку с кольцом, Ди Муро заявил, что за каждым политиком кроется человеческая личность, которую слишком часто оттеняют обязанности во власти, передает РИА Новости.

«Мне жаль прерывать работу парламента, но для меня это особенный день. Я обращаюсь с трибуны: «Элиза, ты выйдешь за меня?», — сказал он. Положительный ответ девушки сорвал аплодисменты собравшихся депутатов.

Незапланированную речь Ди Муро, впрочем, не оценил председатель Палаты депутатов Роберто Фико. «Я все понимаю, но использовать выступление ради этого мне кажется абсолютно неуместным», — сказал Фико.



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