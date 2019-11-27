На заседании Кабмина 22 ноября, курирующий нефтегазовую отрасль вице-премьер Мыратгелди Мередов доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову, что в ходе геологоразведочных работ, проведенных на территории Балканского велаята, обнаружены крупные залежи железной руды.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, президент «с удовлетворением воспринял эту новость», затем вызвал вице-премьера по вопросам транспорта, связи и промышленности Байрамгелди Овезова и вице-премьера, отвечающего за строительство, энергетику и ЖКХ Чарымырата Пурчекова, которым приказал «эффективно использовать природные богатства страны».

«Для продуктивного освоения выявленных залежей необходимо создать новое производство, работающее на основе последних достижений науки и техники», — добавил глава государства.

Отметим, что обнаружение месторождения произошло спустя три дня после того, как Бердымухамедов устроил разнос чиновникам, отвечающим за отрасль.

Аналогичная ситуация уже происходила в Туркменистане. В конце ноября 2018 года Гурбангулы Бердымухамедов потребовал от главы госкомпании «Туркменгеология» искать новые месторождения. После этого, в январе этого года, в стране обнаружили месторождение пресной воды, а также минерал для производства стройматериалов. В апреле в Балканском велаяте было открыто железорудное месторождение, а в мае -месторождение природного газа без серы.

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