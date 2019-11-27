В ассортименте одного из житомирских магазинов появились зеленые носки с крылатыми фразами президента Владимира Зеленского, сообщает издание Житомир-Онлайн.

Например, можно купить пару с надписью «Вийди отсюда розбійник» или «Плохо чуєш мене?».

Этими двумя фразами Зеленский обратился в свое время к секретарю горсовета Борисполя Ярославу Годунку. К слову, потом выяснилось, что чиновник, которого выгнал Зеленский, голосовал за «честного преЗЕдента».

Отмечается, что носки изготовил местный производитель. Партия насчитывает всего около 50 пар, все они зеленого цвета. Оказывается, в магазине они продаются уже около месяца. Реализаторы отмечают, что готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту.

Minval.az