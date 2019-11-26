Видеокамера, установленная рядом с одним из водоемов в индийском штате Махараштра, сняла гибель оленя, который попал в устроенную питоном засаду.

На кадрах видно, что четыре оленя, которые пришли на водопой, не замечают притаившуюся в водоеме гигантскую змею. В какой-то момент одно из животных потеряло бдительность и подошло слишком близко.

Питон молниеносно выпрыгнул из воды после чего вцепился в голову своей жертвы зубами и, обвив ее тело, потащил на дно. Позже змея проглотила свою добычу, передает телеканал «РЕН ТВ».

«Когда питоны убивают добычу, они используют своего рода засадный метод, прыгая, атакуя ее и хватая зубами всего за 50 миллисекунд», — рассказал сотрудник индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda), который опубликовал видео в Интернете.



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