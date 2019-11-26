Австралийские ученые из Мельбурнского университета в ходе эксперимента выяснили, какие женщины предпочитают сексуальные наряды, а какие выбирают консервативный образ. Оказалось, что выбор более откровенной одежды характерен для женщин из экономически неравных сообществ.

Именно неравенство в доходах и беспокойство относительно своего социально-экономического положения толкает женщин к сексуализации внешнего вида, передает онлайн-издание «Korrespondent.net». Таким образом они пытаются достичь своих целей.

В исследовании участвовали 300 человек из 38 стран.

Minval.az