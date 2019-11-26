Американец принял роды у собственной жены, застряв с ней в пробке на авто. Пуповину пришлось перевязывать шнурков из кроссовка.

Жительница английского города Кингстон-апон-Халл ждала скорого рождения ребенка. Когда у нее начались схватки, ее муж Каллум Уайлдридж повез жену в больницу.

По дороге пара попала в пробку и не успела доехать до больницы — женщина родила на заднем сидении авто. Когда ребенок появился на свет он начал синеть, передает онлайн-издание «Korrespondent.net». Оказалось, что пуповина обвилась вокруг шеи девочки и начала ее душить. Мужчина вызвал скорую помощь, где ему дали консультации. В результате отец спас новорожденную дочь от смерти, а пуповину ему пришлось перевязывать шнурком из собственного кроссовка.

Врачи забрали роженицу и ребенка в больницу спустя всего несколько минут. Об их состоянии не сообщается.



Minval.az