Минобороны России показало американским инспекторам ракетный комплекс с гиперзвуковым маневрирующим блоком «Авангард», анонсированный президентом страны Владимиром Путиным в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя военного ведомства.

Демонстрация изделия проводилась в рамках инспекции по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанному Москвой и Вашингтоном в апреле 2010 года. «Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ», — отметило Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что постановка «Авангарда» на боевое дежурство намечена на декабрь 2019 года.

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