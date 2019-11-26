Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе Киева в преддверии встречи в «нормандском формате», которая запланирована на 9 декабря в Париже.

В Кремле рассказали, что главы государств затронули в беседе ситуацию с передачей трех военных кораблей, которые нарушили российскую госграницу в ноябре 2018 года.

В свою очередь, офис Зеленского сообщил в Facebook, что украинский лидер попросил вернуть вооружение, оборудование и документы с отданных Киеву катеров и буксира.

Кроме того, Путин обсудил с Зеленским газовые проблемы, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

Президенты условились продолжить контакты на различных уровнях.

Minval.az