Социальная сеть «ВКонтакте» станет ответчиком по делу о нелегальном использовании образа Ждуна в стикерах. Соответствующий иск к социальной сети подала компания CD Land Contact, которой принадлежат права на бренд и образ известной скульптуры. Об этом заявил президент группы компаний CD Land Юрий Цейтлин.

Он отметил, что в исковом заявлении компания намерена взыскать с «ВКонтакте» пять миллионов рублей.

«Социальная сеть в течение долгого времени нелегально использовала бренд „Ждун“ в виде электронных стикеров», — заявил Юрий Цейтлин. При этом он отметил, что изначально вопрос предлагали урегулировать в досудебном порядке, но ответа от социальной сети компания не дождалась.Теперь в вопросе будет разбираться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, передает портал «360tv».

Ждуна создала голландская художница Маргрит ван Бреворт. Она призналась, что вдохновили ее образы людей, которые сидели в очереди к врачу. Компания CD Land заключила с автором соглашение, по которому компания получила права на использование образа и товарного знака в России.

Ранее компания уже подавала иски за использование бренда. Среди тех, кто становился ответчиком оказались хоккейный клуб «Спартак» и «Первый канал».

При этом в последний раз с ООО «Вайлдберриз» CD Land Contact договорилась уже после подачи иска в суд за использование образа Ждуна. Изначально правовладелец требовал взыскать 5,2 миллиона рублей за незаконное использование товарного знака. Однако после иск из суда отозвали.

Minval.az