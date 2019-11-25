Развитие ожирения у подростков приводит к возникновению повреждений в обеих полушариях головного мозга, сообщается на сайте Радиологического общества Северной Америки (RSNA). Данное открытие сделали бразильские нейрофизиологи.

Сдвиги в структурах мозгабыли сопряжены с изменением концентраций инсулина и лептина. Нейрофизиолог из Университета Сан-Паулу Памела Бертолацци добавила, что ученые намерены сделать дополнительные замеры у подростков, которые проходят курс лечения от ожирения, передает онлайн-издание «mk.ru».

У подростков в ходе исследований в крови были обнаружены повышенные концентрации TNF-альфа и IL6, которые связаны с развитием воспалений. Кроме того, в мозолистом теле и под глазничными извилинами головного мозга потоки крови были слабее, что приводит к ухудшению памяти и падению концентрации внимания.

Ожирение не только приводит к нарушению метаболизма, вызывает развитие диабета и порчу суставов, но и негативно влияет на другие органы тела. В 2018 году ученые из США и Ирландии доказали, что ожирение приводит к рецидиву рака груди и ускоряет старение мозга, вызывая нарушения в его работе.

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