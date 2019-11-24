Уверенные в себе люди невольно вызывают восхищение. При взгляде на них возникает ощущение, что им всё удаётся и потому-то они так верят в себя. На самом же деле они просто знают, как избегать мыслей и эмоций, губительных для самооценки, пишет «Лайфхакер».

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1. Сравнение

С самого детства мы постоянно конкурируем с другими. Однако выиграть в сравнении абсолютно с каждым невозможно. Вместо этого стоит задаться вопросом, являетесь ли вы лучшей версией себя. Для этого понадобится честно признать свои сильные и слабые стороны. Если вы действительно хотите постоянно выигрывать в сравнении с тем, каким вы были вчера, вам придётся тратить очень много сил на саморазвитие. Времени на то, чтобы оглядываться на других, у вас просто не останется.

2. Прошлые неудачи

Требуется недюжинная смелость, чтобы смириться с горечью прошлых поражений и, несмотря ни на что, стремиться к покорению новых высот. Сосредоточьтесь на том, чтобы победить, и не позволяйте неудачам отвлечь вас от этой цели.

3. Неподготовленность

Каждый день даёт нам возможность подготовиться к будущим победам.

Чтобы жить как победитель, нужно мыслить как победитель. Каждый, кто хоть раз становился чемпионом, знает, какой труд за этим стоит.

Вы готовы больше трудиться? Вы согласны терпеть неудобства ради результата? Если да, то начинайте работать над будущими победами уже сегодня. Уверенность придёт вместе с нужными навыками и опытом.

4. Страх

Боязнь осуждения — это самый большой страх, который мешает многим из нас добиваться желаемого. На самом деле мнение окружающих не имеет никакой силы, если не придавать ему большого значения. То, во что вы верите, намного важнее любых тревог и страхов.

5. Негативный образ мышления

Никогда не забывайте, что у вас есть тысячи возможностей. Гоните от себя мысли, которые тянут вас на дно и внушают ощущение безнадёжности. Приучите себя мыслить в конструктивном ключе, ведь от этого зависит не только ваше текущее настроение, но и ваше будущее.

Помните, что уверенность в себе — это не только следствие череды побед, но и в немалой степени их причина.

Вы достаточно сильны, умны и работоспособны, чтобы добиться всего, чего захотите. А раз так, у вас нет ни единого повода сомневаться в себе.

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