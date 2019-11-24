Продюсер «Богемской рапсодии» Грэм Кинг, обладатель премии «Оскар» за «Отступников», приобрел у фонда наследников Майкла Джексона (Michael Jackson Estate) права на историю жизни знаменитого певца и его музыку. Согласно Variety, кинематографист планирует создать полнометражный фильм, который будет посвящен судьбе артиста, скончавшегося в 2009 году в возрасте 50 лет.

По информации источника, сценарий ленты, которая пока что не разжилась студией и дистрибьютором, напишет автор «Гладиатора», «Последнего самурая» и «Авиатора» Джон Логан. Отмечается, что от картины не стоит ждать «санированного» взгляда на биографию «поп-короля», которого неоднократно обвиняли в педофилии.

Представитель Кинга при этом не стал отвечать на вопрос, включит ли в себя фильм непосредственных обвинителей Джексона: в частности, Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, главных действующих лиц нашумевшей документалки HBO «Покидая Неверленд».

В «Неверленде» мужчины, напомним, заявили, что покойный артист растлил их в юном возрасте. Особо резонансными данные признания выглядели на фоне того, что на протяжении долгих лет и Робсон, и Сейфчак публично защищали певца, опровергая множественные слухи, касающиеся педофилии исполнителя. Для документалки Уэйд и Джеймс среди прочего рассказали, что в детстве тесно общались с Джексоном, будучи частыми гостями его ранчо «Неверленд». Вместе с тем они заверили, что музыкант принуждал их к действиям сексуального характера и запрещал кому-либо рассказывать об этом.

Режиссером картины выступил Дэн Рид. В ходе фестиваля «Сандэнс» он объяснил, что не стал брать интервью у многих других приближенных к Джексону, так как их заявления запутали бы историю. Согласно постановщику, «Покидая Неверленд» это картина «не о Майкле, но о двух семьях» — и том, как они смирились с признаниями Робсона и Сейфчака.

Выход документалки в свет, как и ожидалось, вызвал негативную реакцию со стороны поклонников и наследников артиста. Так, родственники «поп-короля» тут же заявили о ложности прозвучавших в его сторону обвинений, сам фильм назвали «всего лишь еще одной блеклой поделкой в возмутительной и жалкой попытке воспользоваться и нажиться на Майкле Джексоне», а также подали против HBO иск на сумму в $100 млн.

«Мы знаем, что это останется в памяти людей как постыднейший эпизод в истории HBO. Мы знаем, что преданные фанаты Майкла и все хорошие люди во всем мире не скоро простят HBO», — говорил адвокат семьи Говард Вайцман.

Minval.az