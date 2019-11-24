Восемь сотрудников Главного управления Генштаба России (до этого — ГРУ) могут быть причастны к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Также жертвами стали сын предпринимателя и директор его фирмы.

Об этом говорится в расследовании изданий The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Отравление случилось в апреле 2015 года. Тогда мужчинам стало плохо. При этом все трое находились в разных местах. Позже в организме Гебрева обнаружили нервно-паралитическое вещество.

Расследователи указывают, что сотрудников спецслужб вычислили по данным загранпаспортов, которые выпускались сериями. Так как номера порой идут друг за другом, это позволяет найти похожий порядок цифр.

Отравителями называются Георгий Горшков (Петр Борисов), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Николай Кононихин (Николай Ежов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Данила Степанов (Данила Капралов) и Владимир Попов (Владимир Моисеев).

Расследование показало, что они посещали Болгарию в разное время. Один из них был в стране после отравления — в мае 2015 года. Тогда Гебреву опять стало плохо.

Гебрева называют экспортёром оружия. Так, в 2008 году он послал партию оружия в Грузию, когда страна участвовала в войне.

Minval.az