Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

По данным организации, последний раз аппарат был замечен приборами на высоте 80 километров, и в настоящий момент на орбите его больше нет.

«Космос-2422» разработан на базе платформы УС-КС «Око» и выведен на высокую эллиптическую орбиту в июле 2006 года. Космические аппараты серии «Око» предназначены для наблюдения за запуском межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Информация со спутников транслируется в режиме реального времени на приемную станцию слежения космического эшелона СПРН в районе Серпухова.

Сейчас Россия создает новый космический эшелон из спутников «Тундра». Первый из них был запущен в ноябре 2015 года. В ближайшие годы планируется запустить еще около десятка таких аппаратов и построить пять радиолокационных станций СПРН.

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