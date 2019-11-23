«Азербайджан никогда не давал поводов сомневаться в искренности своих намерений и желании развивать отношения с Россией».

Об этом заявил Report председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в рамках X российско-азербайджанского межрегионального форуме.

«Один из главных индикаторов — это отношение в Азербайджане к русскому языку, к русскоязычному населению и к нашему общему прошлому. В этом смысле Азербайджан может стать примером для любой другой страны постсоветского пространства. Это, конечно же, создает необходимую моральную, нравственную основу для того, чтобы продвигаться вперед во всех областях, прежде всего, в экономической. Товарооборот между нашими странами каждый год растет. Также наши отношения развиваются и в социальной и в гуманитарной сферах», — заявил К.Косачев.

По его словам, все это создает основу для долговременного сотрудничества, которая так необходима народам России и Азербайджана.

«Мы на правильном пути. Мы добавляем в это сотрудничество и межрегиональное измерение, и сегодняшний межрегиональный форум говорит о том, что этот интерес взаимный, он устойчив, он всерьез и надолго», — заключил К.Косачев.

Minval.az