NASA выпустило экстренное предупреждение — к Земле летит астероид размером с египетскую пирамиду, его называют самым опасным со времён динозавров. И небесное тело с большой долей вероятности, с научной точки зрения, столкнётся с нашей планетой.

Учёные даже назвали примерную дату — это 6 мая 2022 года. Мощность взрыва может составить несколько сотен килотонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения — это 15 атомных бомб, подобных той, что американцы сбросили на Хиросиму, передает телеканал «РЕН ТВ».

Разрушения, особенно в густонаселённых районах, могут быть катастрофическими, даже руин не останется от тысяч километров, возникнут крупные пожары, но ещё хуже, если астероид упадёт в океан, может подняться многометровая волна цунами, которая пойдёт во все стороны.

Вот чтобы всего этого не произошло, астрономы постоянно следят за потенциальным убийцей, его имя — Джей Эф Один, и рассчитывают, как его можно обезвредить, если Земля всё-таки вытянет в лотерее эту тысячную долю вероятности.



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