Семейный архив адмирала Александра Колчака, включающий фотографии и документы, был продан на аукционе Drouot в Париже за общую сумму более 3 млн евро, сообщает пресс-служба аукционного дома в Twitter.

При этом, как сообщил куратор торгов, подавляющее большинство предметов отправится в Россию, передает агентство «Росбалт».

Как отмечается, итоги аукциона значительно превзошли ожидаемый ценовой диапазон, составлявший 30-40 тыс. евро. Некоторые лоты многократно превысили заявленную стоимость.

В частности, за наградной лист ордена Святого Георгия покупатель заплатил 211,2 тыс. евро, а письмо Колчака его жене, датированное 1919 годом, ушло за сумму более 120 тыс. евро.

Также среди проданных лотов есть паспорт лейтенанта флота Александра Колчака, выданный 4 июня 1900 года, фотография Колчака за рабочим столом в царской офицерской форме, редкая фотография Колчака в детстве.

C’est un véritable triomphe pour la vente des archives de Koltchak chez @TSarrou avec un total de plus de 3M€ ! L’acte de Nicolas II de nomination de la croix de Saint-Georges est parti pour 211 200 € et une lettre de Koltchak à son épouse (1919) s’envolait pour 120 320 €. pic.twitter.com/VPvo2x4QbT — Drouot (@Drouot) 21 ноября 2019 г.

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