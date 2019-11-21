Азербайджанское государство и власти республики не нуждаются в том, чтобы направлять кого-то вроде Аты Абдуллаева на мероприятие, проводимое премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и организовывать такой дешевый «диалог».

Об этом эксклюзивно для интернет-издания Axar.az сказал помощник президента Азербайджана Али Гасанов, комментируя участие якобы общественного активиста Аты Абудуллаева во встрече премьера Армении Никола Пашиняна со своими сторонниками в одной из церквей итальянского Милана.

Али Гасанов категорически опроверг сообщения, распространяемые в некоторых СМИ и социальных сетях, о том, что Абдуллаев якобы был целенаправленно отправлен в Милан представителями азербайджанских властей:

«Любой гражданин Азербайджана в соответствии со своим уровнем, мировоззрением и способностями может принять участие в том или ином международном мероприятии, вести там какую-либо деятельность, кого-то поддержать, кому-то выразить свой протест. Но правительство Азербайджана категорически не нуждается в таких индивидуальных инициативах, мы хорошо знаем суть нашей политики, а также то, где и как она должна осуществляться».

Помощник президента добавил, что вокруг властей Азербайджана, в том числе вокруг ПЕА (Партия «Ени Азербайджан»), собралось достаточное число молодых активистов, обладающих широким мировоззрением, высоким уровнем образования и интеллекта, окончивших самые престижные вузы в нашей стране и за рубежом:

«В случае необходимости молодежь ПЕА может предпринять необходимые шаги, и правительственные идеологи тоже знают, где и как нужно действовать. Азербайджанское общество всегда это наблюдало.

Неслучайно, что в соответствии с целями, поставленными перед нами президентом, в последние несколько лет предпринимаются решительные шаги для разоблачения армянской лжи на международном уровне. Достаточно вспомнить жесткие выступления нашего президента в Международном дискуссионном клубе «Валдай» и на встрече глав государств СНГ в Ашхабаде, осуждающие распространение армянского фашизма и заставившие оппонента замолчать. После этих высокоточных, просчитанных до мелочей речей нашего президента, великого государственного деятеля и профессионального политика, положение, в которое попал непрофессионал Пашинян, стало предметом обсуждения не только среди азербайджанского народа, но и в мире. Какой логикой руководствуются те, кто утверждает, что наше государство, проводящее столь масштабную политику, нуждается в Ате Абдуллаеве?»

А.Гасанов решительно осудил эти действия и расценил их как умышленное или непреднамеренное литье воды на армянскую мельницу:

«Попытки приписать азербайджанским властям чьи-либо те или иные инициативы абсолютно недопустимы. Власти Азербайджана проводит свою политику против врага в духе сильной национальной воли, высокого интеллекта и международного права, причем озвучивают ее не в какой-то армянской церкви, а с самых высоких международных трибун».

Minval.az