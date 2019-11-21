Россия и страны СНГ в августе 2020 года планируют в тестовом режиме запустить автоматический обмен налоговой информацией, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин на заседании Координационного совета руководителей налоговых служб государств — участников СНГ (КСРНС) в Москве.

По его словам, протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами-участниками СНГ был подписан в ноябре 2018 года. В перечне сведений, которые страны будут передавать друг другу в автоматическом режиме — данные о доходах компаний и граждан, полученных в другом государстве, а также об их транспортных средствах и недвижимом имуществе, находящихся за рубежом.

«Чтобы вступить в силу, протокол должен пройти ратификацию как минимум в трех странах. Этот процесс уже завершился в Казахстане и Киргизии. В России он на финальной стадии процедуры — находится на рассмотрении в Государственной Думе и будет принят до конца года. В ближайшее время протокол ратифицируют и другие страны СНГ. За основу при автоматическом обмене налоговой информацией принят русских язык. Исключение — Азербайджан, с которым мы будем обмениваться сведениями на латинице», — цитирует «Интерфакс» Мишустина.

Minval.az