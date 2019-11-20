В ходе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с представителями армянской общины Милана в армянской церкви Сорока младенцев произошел весьма необычный инцидент с участием азербайджанского видеоблогера. Об этом пишет интернет-портал Haqqin со ссылкой на армянские СМИ.

Неожиданно для присутствующих, азербайджанский видеоблогер Ата Абдуллаев стал задавать неприятные вопросы премьер-министру Н.Пашиняну.

Сам А.Абдуллаев распространил видеосюжет на своей странице в фейсбуке. Азербайджанец спросил главу армянского правительства: “Весь мир признал геноцид азербайджанцев со стороны армян, когда это прекратиться. Прекратите эту войну, нам не нужна война, освободите наши земли, чтобы я увидел свою Ходжалы, свою Шушу. Я хочу мира, когда будет мир?”, — заявил он.

Никол Пашинян растерялся, увидев азербайджанца в армянской церкви. Однако, армянский премьер сказал, что “надо зафиксировать, что азербайджанец находится в армянской церкви и задает вопрос главе правительства Армении”, — указал он.

Ата Абдуллаев также потребовал у Пашиняна освободить азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Акифа Шахбазова, которые находятся под арестом в оккупационной зоне Карабаха.

Minval.az