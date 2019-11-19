Высший антикоррупционный суд (ВАСУ) начал первое заседание по рассмотрению дела по существу в отношении бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает Укринформ.

На заседании присутствуют сам Насиров и его адвокаты, а также прокуроры САП Андрей Перов и Роман Симкив.

Председательствующий судья по делу — Игорь Строгий.

Прокурор САП Симкив начал зачитывать краткую версию обвинительного акта.

Напомним, экс-председателя ГФС Романа Насирова задержало НАБУ 2 марта 2017 года в рамках расследования «газового дела» экс-депутата Александра Онищенко. Через две недели его отпустили под залог в размере 100 млн грн.

Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением и должностном подлоге.

По версии следствия, в период 2015-2016 гг. он позволил компаниям депутата Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова, по данным следствия, нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд гривень.

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