Одна из самых популярных закусок под водку, маринованные огурцы, оказалась опасной для здоровья. Врачи призывают не путать традиционные соленые огурцы и современные маринованные.

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью интернет-изданию «АиФ» рассказал, что традиционно в России на стол ставили именно соленые огурцы. По его словам, это оптимальная закуска, которая не дает нагрузки на органы пищеварения. Однако сейчас популярнее маринованные огурцы, потому что их легче консервировать и продавать. В качестве основного компонента здесь используется уксус.

«Маринады раздражают слизистую оболочку желудка и в сочетании с алкоголем могут вызвать воспаление. Кроме того, усиливается всасывание алкоголя в желудок. Тот же эффект оказывают острые блюда», — рассказал Вялов.

По его словам, частое употребление маринованных или острых закусок может привести к гастритам, эрозии, язве. Причем эти заболевания могут проявиться даже после однократного застолья с маринованными огурчиками. Особенно рискуют те, у кого раньше уже были проблемы с пищеварительной системой.

Вялов посоветовал присмотреться к другой традиционной русской закуске — квашеной капусте. Она содержит «витамин U», который заживляет слизистую желудка и препятствует образованию язвы.

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