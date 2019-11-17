Внутренние спутники Нептуна Наяда и Таласса находятся в уникальном орбитальном резонансе 73:69. Такой резонанс означает, что для наблюдателя, находящегося на Талассе, движение Наяды будет зигзагообразным.

Обычно спутники, которые регулярно вращаются вокруг своей планеты, имеют почти круговые орбиты, большие полуоси которых имеют длину от 48 до 118 тысяч километров.

Группа астрономов во главе с Мариной Брозович проанализоровала данные, полученые разными космическими аппаратами в период с 1981 по 2016 год.

Выяснилось, что Таласс и Наяда находятся в уникальном для спутников планет орбитальном резонансе четвертого порядка 73:69. Наяда совершает один оборот вокруг Нептуна за семь часов, в то время как Таласса — за 7,5 часов, расстояние между орбитами спутников составляет 1850 километров, передает онлайн-издание «Korrespondent.net».

Для наблюдателя, находящегося на Талассе, движение Наяды в небе будет иметь крайне необычный, зигзагообразный характер. Теперь ученые намерены получить новые астрометрические данные для всех спутников, чтобы уточнить их массы и параметры орбит.



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