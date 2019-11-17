Рак легких на начальных стадиях обычно не доставляет больному особых проблем и дискомфорта. К сожалению, заболевание часто диагностируют случайно или уже на поздних этапах развития. Поэтому пациенты, страдающие данным видом онкологии, имеют низкие шансы на выздоровление.

Однако заболевшие раком легких люди часто озвучивают одни и те же, казалось бы, незначительные жалобы. По мнению экспертов, на онкологию бронхов могут указывать: одышка даже при малой физической нагрузке; отхаркивание с кровавой мокротой; хронический постоянный «кашель курильщика»; отек лица; рецидивирующие воспаление легких, бронхит и инфекции дыхательных путей, передает телеканал «Пятый».

Также по словам специалистов, на рак легких может указывать излишнее потоотделение ночью, общее недомогание, хроническая усталость и значительное снижения веса без видимых на то причин.



Minval.az