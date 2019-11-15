Газета «Иратес» пишет, что на организованном в конце прошлой недели в гостинице «Кечарис» международном форуме ЛГБТ довольно представительное участие имели не только члены местного сообщества, предпочитаемые спикером парламента Араратом Мирзояном и суперминистром образования, науки, культуры и спорта Араиком Арутюняном Карабина (с последней они любят фотографироваться и публиковать в сети свои фото) и выступившая в Национальном Собрании, открывшая в парламенте широкое «окно Овертона» и подавшая в суд на газету «Иратес» трансвестит (требующая от газеты моральную компенсацию в размере 1 млн. драмов за порочащие честь сведения), но и трансгендеры «международного» уровня.

Согласно сотрудникам гостиницы, в форуме участвовали также некоторые представители власти, чьи имена держатся в строжайшей тайне. Говорят, что время организации форума было выбрано неслучайно – он должен был стать «провозвестником» ратификации Стамбульской конвенции, как продолжение ужасающего воя «УЗанг и Занг». Кстати, автомашины с государственными номерами в субботу вечером вернулись в Ереван, «нагруженные» несколькими элитными трансвеститами.

Minval.az