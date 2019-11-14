Сегодня на заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян заявил, что дал поручение Службе национальной безопасности выяснить формы и пути сотрудничества некоторых кругов с сатаной.

«Не шучу, я дал такое поручение. Вы смеетесь, но действительно, если есть такое утверждение, то это вопрос безопасности», — сказал Никол Пашинян, передает онлайн-издание «Aysor.am».

Он призвал временно исполняющего обязанности директора СНБ подтвердить, что ему дано такое поручение.

«Да, действительно, несколько дней назад я получил такое поручение», — подтвердил Эдуард Мартиросян.

Minval.az