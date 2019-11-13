Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев требует от властей страны освободить из-под стражи всех его сторонников, арестованных после событий 7-8 августа в селе Кой-Таш, когда они помешали спецназовцам пойти на штурм резиденции экс-главы республики.

«Будет справедливо и, главное, законно освободить из-под стражи всех, кого посадили в СИЗО по делам, связанными с событиями в селе Кой-Таш 7-8 августа. Власть прекрасно знает, что эти люди ни в чем невиновны, а если есть какие-то вопросы, то пусть зададут их мне. Пусть мне дадут хоть какой срок, я ко всему готов при этой власти. Но все, кто был арестован под предлогом событий 7-8 августа, должны быть освобождены. Они виновны лишь в том, что верили в справедливость, в законы, в конституцию страны», — говорится в заявлении Атамбаева, поступившем в «Интерфакс».

Экс-глава республики заявил, что «обвинения в адрес арестованных — абсурд и люди не имеют никакого отношения к тому, в чем их подозревают». По его мнению, именно эти люди спасали бойцов спецназа ГКНБ (спецслужба Киргизии — ИФ). «Именно они успокаивали и удерживали людей, справедливо возмущавшихся подлостью и беспределом властей», — отмечается в заявлении Атамбаева.

Он также считает, что действия властей не имеют никакого отношения к интересам страны. «Они исходят лично от президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и преследуют лишь одну цель — дискредитировать экс-президента Алмазбека Атамбаева, уничтожить его морально, раз не получилось физически», — добавил бывший глава государства.

7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы «Альфа» предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов «Альфы» были взяты в плен и отпущены на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

Решением суда на имущество экс-президента и членов его семьи был наложен арест. Бывший глава государства подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции и незаконном обогащении.

Несколько членов Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), в том числе бывший советник Атамбаева Фарид Ниязов решением суда были помещены в СИЗО по подозрению в организации массовых беспорядков и захвате заложника.

Депутаты парламента Киргизии от фракции СДПК Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина, которые также подозреваются в организации массовых беспорядков и захвате заложника, решением суда были помещены под домашний арест.

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