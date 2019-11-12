Жительница города Усть-Катав Челябинской области покончила с собой после того, как ее трое детей сбежали из дома. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, погибшую звали Дина Азизова. После развода с первым мужем она приехала из Узбекистана в Челябинскую область, где встретила другого мужчину, но и с ним вскоре разошлась. От первого и второго браков у женщины было четверо детей: три дочери и сын. Старшая дочка, еще будучи подростком, отсидела в тюрьме за нападение на человека, а сейчас живет отдельно от родительницы.

Других детей Азизова не пускала даже в школу, говоря знакомым, что ребята находятся на домашнем обучении. Пользоваться гаджетами и разговаривать по телефону они могли только в присутствии матери. «Они жили как в тюрьме. Внешне неплохой дом, опрятная семья. Гуляли всегда только вместе с матерью, на учете в соцзащите не стояли. Похоже, о них вообще никто не знал в плане соцслужб!» — сказал сотрудник местной администрации.

В начале ноября 20-летняя дочь Азизовой, предположительно, выкрала у нее сбережения, забрала младших брата и сестру и сбежала. После пропажи мать написала заявление в полицию, и детей нашли. Однако отдавать их обратно в семью не стали. Узнав об этом, Дина Азизова, по предварительным данным, подожгла дом, а сама ушла в сарай, где покончила с собой.

Сейчас с детьми работают социальные службы. Один из местных чиновников отметил, что старшая дочь Азизовой теоретически может взять под опеку младших брата и сестру. «Но проблема в том, что ее саму трудно назвать социально адаптированной. Дальше близлежащего магазина она почти не ходила», — заключил он.

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