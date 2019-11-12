У бывшего журналиста телеканала «1+1» и народного депутата от фракции «Слуга народа» Александра Дубинского и его семьи нашли 17 автомобилей, 24 квартиры, два дома и 70 соток земли. Об этом говорится в расследовании проекта Bihus.Info. Журналисты оценивают общую стоимость имущества Дубинского и его семьи в $2,5 миллиона.

«Нардеп сейчас является владельцем 10 автомобилей, которые он приобрел в течение последних пяти лет. Они, скорее всего, являются частью депутатского увлечения – восстановление старых, но культовых моделей», – говорится в расследовании.

Дубинский пользуется машиной Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска, которая стоит почти $50 тысяч и официально принадлежит его матери Алле Березовской. По данным журналистов, она владеет семью машинами, среди них – Maserati Coupe Cambiocorsa 2006 года выпуска.

«Мама любит скорость», – прокомментировал Дубинский.

Журналисты также заявили, что депутату принадлежат две квартиры в Киеве, которые тот купил в 2014 году за $200 тысяч.

«Вы же журналист? Я был до этого публичным чиновником? Какие у вас ко мне вопросы?» – спросил Дубинский у журналистки-расследователя.

Она заметила, что тоже журналист, но у нее нет столько недвижимости.

«Значит, вы не такой талантливый журналист просто», – сказал депутат.

Позже Дубинский назвал расследование журналистов «заказным». По его словам, квартиры и машины его семья приобрела еще в конце 1990-х и начале 2000-х, но журналисты подают эти факты, «как будто это какое-то открытие».

Дубинского избрали в Верховную Раду в 2019 году. Он работает заместителем председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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