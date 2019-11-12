Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на со своей странице в Facebook.

«Не перепутай и не дай себя обмануть! Обманут тебя как президента Украины — обманут украинцев и Украину! Не будь лохом», — заявила она.

Далее Савченко описала три пункта программы, которую, по ее мнению, должен исполнить глава государства. Так, в первую очередь необходимо провести перепись населения. Это важно для того, чтобы не допустить фальсификаций результатов при проведении референдумов.

Вторым шагом должен стать сам референдум — о множественном гражданстве в стране. Украинцы обязаны решить, стоит ли узаконить его или сохранить разделение на резидентов и нерезидентов.

Третий пункт — проведение еще одного референдума по созданию банка или рынка земли, а также согласование его условий: разрешать ли продавать землю иностранцам, юридическим лицам или вообще запретить продавать ее в частную собственность.

Савченко добавила, что если в первом чтении будет принят «преступный закон о наихудших условиях рынка земли для украинцев и хороших условиях для иностранцев», то ко второму чтению его никто не исправит. В этом случае гражданам придется «отвоевывать кровью» свою землю, передает РИА Новости.

«Не тупите, Владимир Александрович! Вы проиграете не просто свою репутацию! Вы проиграете влиянию Сороса нашу землю, нашу волю, нашу кровь», — резюмировала экс-депутат.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о законопроекте, регулирующем рынок земли. По его словам, в документе будет закреплено право продажи и покупки земли только украинскими гражданами и компаниями.



Minval.az