Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов обвинил пятого главу государства Петра Порошенко в краже денежных средств у армии. Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале.

По словам Портнова, Высший антикоррупционный суд отреагировал на его обращение и обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начать очередное расследование против Порошенко.

Юрист обвинил бывшего президента в том, что в июле 2014 года окружение Порошенко вывело 34 миллиона гривен (88,8 миллиона рублей), принадлежавших армии, в иностранную компанию Linway Management LLP. В коррупционной схеме якобы был замешан Укрэксимбанк, принадлежащий родственнику жены Порошенко, Марине.

«Вы предпочли государственным интересам собственный карман, и мы шаг за шагом вывернем вас наизнанку», — резюмировал Портнов.

Minval.az