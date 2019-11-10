Сон в разных постелях не всегда говорит о проблемах в отношениях. А иногда даже может укрепить брак.

Если вы пара, то должны спать вместе. Эта идея кажется настолько верной и естественной, что вам наверняка даже в голову не приходили другие варианты. Раздельный сон воспринимается как признак проблем в отношениях или даже как метод наказания или манипуляций («Я посплю на диване!»). Тем не менее есть множество крепких пар, которые расходятся по разным постелям каждую ночь. «Лайфхакер» разъясняет, почему они это делают.

Как возникла идея спать раздельно

Правильнее было бы задать вопрос по-другому. Как возникла идея, что супружеская пара обязательно должна спать в одной постели, да ещё и под одним одеялом? Исследователь Нил Стэнли напоминает, что изначально это было вынужденной мерой: люди жили большими семьями, и спальное место для каждого было непозволительной роскошью.

В аристократических кругах же, там, где могли позволить себе отдельные комнаты, супруги спали, жили и принимали гостей в разных половинах дома. А в высокоморальную викторианскую эпоху сон в одной постели даже стал считаться чем-то неприличным, поэтому муж и жена разошлись по парным кроватям.

И этот тренд продлился чуть ли не до середины XX века. Но потом в результате индустриализации люди переместились в маленькие городские квартиры, и отношение к супружескому сну снова поменялось. Теперь мы считаем совместный ночной отдых символом крепкого брака и выбираем его даже в ущерб собственному комфорту.

Почему пары предпочитают раздельный сон

В России супружеский сон ещё никто не анализировал. Но, если посмотреть на другие страны, выясняется, что до 23% опрошенных британских пар и до 40% канадских хотя бы время от времени спят в разных постелях. И у них на это есть веские причины.

Они заботятся о своём здоровье

Ещё в 2005 году британский исследователь Нил Стэнли выяснил, что когда люди спят вместе, они часто не высыпаются. Например, потому, что один из партнёров храпит или слишком активно ворочается. Или у супругов разные хронотипы, а значит, они ложатся и встают в разное время, и один из них мешает другому.

Кроме того, роль играют привычки и пристрастия: кому-то нравится спать в прохладной комнате, а кто-то мёрзнет от любого дуновения ветра. Один не может попасть в объятия Морфея без телевизора или планшета, другого раздражает свет от экранов. Наконец, кто-то из партнёров может страдать бессонницей или просто обладает очень чутким сном и пробуждается буквально от каждого движения своей половины.

Результаты недосыпа могут быть печальными. Треть опрошенных взрослых отдыхает ночью меньше необходимых семи часов в сутки.

И дефицит сна ведёт к ожирению, сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, инфарктам и ментальным расстройствам.

Немалая цена за то, чтобы соблюдать неведомо кем установленные правила счастливого брака.

Они заботятся об отношениях

В 2016 году исследователи Института Парацельса (Германия) выяснили, что проблемы в отношениях приходят следом за проблемами со сном. Если хотя бы один из партнёров не высыпается, он становится нервным и раздражительным, а это неизбежно становится причиной ссор и недопонимания.

К тому же выводу пришли учёные из Калифорнийского Университета: бессонная ночь, согласно результатам их опроса, приводит к конфликтам в паре уже на следующий день.

Есть ли преимущества у совместного сна

Если вы прочли предыдущие доводы, у вас могло сложиться впечатление, что совместный сон разрушает браки, а раздельный — решение всех проблем. Но это не так. У тех, кто спит в одной кровати, снижается выработка кортизола, гормона стресса, а выработка окситоцина, который иногда называют гормоном доверия и привязанности, напротив, возрастает.

Мужчины, страдающие от синдрома обструктивного апноэ сна, менее ответственно относятся к лечению, если их супруги уходят на ночь в другую комнату. А их жёны, вопреки ожиданиям, тоже не высыпаются, потому что тревожатся за мужей или им просто некомфортно спать в одиночестве.

Кроме того, некоторые психологи считают, что совместный сон делает отношения более близкими, глубокими и доверительными.

Может ли раздельный сон вредить отношениям

Тут, как говорят психологи, всё зависит от того, почему люди расходятся по разным комнатам. Если они стремятся таким образом решить проблемы со сном, ночной «развод», хотя бы на время, может пойти на пользу отношениям.

Ведь у пары, которая хорошо высыпается, меньше поводов для раздражения и ссор.

При этом не стоит забывать, что многие нарушения сна можно хотя бы попробовать устранить, обратившись к врачу. Например, бессонницу, апноэ (храп) или синдром беспокойных ног, из-за которого люди могут брыкаться ночью или испытывать трудности с засыпанием.

Если же причина в том, что один из партнёров избегает другого и не хочет находиться с ним в одной постели, это тревожный сигнал. Он говорит, что в отношениях не всё в порядке. И ночной отдых в разных постелях в таком случае только увеличит дистанцию между партнёрами.

В любом случае спать вместе или отдельно — личный выбор каждой пары. И в этом вопросе стоит полагаться на свои ощущения и потребности, а не на распространённые стереотипы.

Minval.az