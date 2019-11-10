Вы обращали внимание, что свеженький Android, прямо из коробки или после перепрошивки, просто летает? Но проходит некоторое время, и от былой скорости не остаётся и следа. Интерфейс системы становится задумчивым, запуск программ замедляется, и даже то, что тормозить не должно в принципе, умудряется тормозить. Почему это происходит и как с этим бороться? Разбирается «Лайфхакер».

Обновления операционной системы не совместимы со старым смартфоном

Каждое устройство поступает в продажу с актуальной на тот момент версией операционной системы, которая наиболее полно соответствует характеристикам данного гаджета. Если спустя некоторое время производитель выпустил для вашего смартфона или планшета обновление ОС, то вы, несомненно, приобретёте новые функции, но далеко не факт, что устройство будет работать так же быстро. Когда на старом смартфоне установлена новая версия Android, тормоза практически неизбежны.

Как это исправить

Вы должны сами сделать выбор между функциональностью и скоростью. Если у вас не слишком мощное устройство, то имеет смысл отказаться от новых версий ОС. Однако учтите, что чем старее становится версия Android на вашем смартфоне, тем меньше приложений будут с ней совместимы.

Иногда эту проблему может решить переход на альтернативные, облегчённые прошивки — например, LineageOS. Но самый лучший, а зачастую и единственный вариант — купить новый смартфон. Особенно если вы до сих пор являетесь счастливым обладателем гаджета с Android 2.3 или 4.2 на борту.

Новые версии приложений не совместимы со старым смартфоном

Разработчики постоянно ориентируются на новые устройства и оптимизируют свои программы под их возможности. Многие приложения после обновлений функционируют медленнее, чем до этого, занимают больше места и сжирают больше системных ресурсов.

Основная масса разработчиков совершенно не учитывает нужды пользователей, сидящих на старом железе. Например, мобильный Chrome — сейчас он занимает в памяти смартфона под 200 МБ, не считая данных программ и кеша. Для приложений смартфонов, скажем, 2014 года такая прожорливость кажется немыслимой.

Как это исправить

Можно запретить приложению обновляться — пользуйтесь старой версией. Но это способно привести к тому, что старый браузер будет несовместим с новыми веб‑страницами или старые клиенты облачных хранилищ не смогут авторизоваться. Так что это сомнительное решение.

Ещё один вариант — пользоваться специальными, облегчёнными версиями приложений, которые имеются у многих популярных программ. Например, Facebook Lite вместо полноценного клиента Facebook, Skype Lite вместо тяжеловесного Skype, Opera Mini вместо прожорливого Chrome и так далее.

Фоновые процессы занимают слишком много памяти

Вы установили после покупки устройства три десятка программ и не собираетесь останавливаться? Думаете, что если приложение не активно, то оно не потребляет системных ресурсов?

Это не так. Множество установленных программ автоматически загружаются при старте системы, расходуя ресурсы процессора и занимая память вашего устройства. Отдельно надо вспомнить различные живые обои и виджеты рабочего стола, большинство из которых не делают совершенно ничего полезного, но при этом нагружают систему.

Как это исправить

Отключите живые обои, виджеты и другие не очень нужные вам вещи. Удалите программы, которыми не пользуетесь. Загляните в список фоновых приложений и остановите те из них, что вам не нужны. Делать это можно вручную либо с помощью Greenify. Это приложение показывает, какие программы больше всего загружают смартфон, и позволяет контролировать их фоновую активность. Greenify может работать как на устройствах с root‑доступом, так и без него.

На смартфоне не хватает свободного места

Встроенные накопители вашего гаджета работают таким образом, что при почти полном заполнении их быстродействие может существенно снизиться. Это связано с методами, которыми производилась запись информации на внутреннюю память устройства.

Поэтому для быстрой работы системы важно, чтобы хотя бы 25% внутренней памяти оставались свободными. Это не только поможет поддерживать производительность, но и уменьшит износ встроенного носителя.

Как это исправить

Если ваш смартфон способен принять SD‑карту, постарайтесь переместить как можно больше данных на неё из внутренней памяти. Сохраняйте фильмы, музыку, подкасты, картинки и прочий свой контент на внешний накопитель. Переносите туда данные приложений, если есть возможность.

А такую вещь, как фотографии, вообще лучше хранить в облаке — особенно если их очень много. Файлы кеша тоже занимают иногда немало места — очищайте их время от времени.

Те смартфоны, что не поддерживают SD‑карты, как правило, обладают собственным внушительным запасом памяти. Но всё равно она может закончиться. Поэтому периодически освобождайте место на своём устройстве и следите, чтобы часть памяти не была заполнена.

Ещё вариант — сделать аппаратный сброс смартфона, предварительно позаботившись о бэкапах. Потом установите на устройство только те приложения, что вам действительно нужны.

К сожалению, смартфоны рано или поздно начинают тормозить, причём устаревают они куда быстрее, чем компьютеры. Вы можете пытаться с этим бороться с помощью указанных способов, мириться, используя гаджет исключительно как «звонилку» и плеер, или купить наконец новый смартфон — выбор за вами.

Minval.az