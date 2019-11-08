РФ надеется на то, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе еще можно сохранить. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 4-й Московской конференции по нераспространению, передает ТАСС.

«Когда по такому вопросу, который с 1995 года был уже решен, мы не можем созвать конференцию по зоне, свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке, конечно, это не красит «пятерку» и не делает ей честь. Когда по вине одного из членов «пятерки» близок к разрушению — надеюсь, что его еще можно спасти, — Совместный всеобъемлющий план действий, который всеми приветствовался как величайший прорыв не только в отношении иранской ядерной программы, а в деле укрепления режима нераспространения, то, конечно, это не добавляет репутационных очков «пятерке» в контексте подготовки к этой конференции».

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