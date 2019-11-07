Суд общей юрисдикции Еревана отклонил ходатайство адвокатов экс-президента Армении Роберта Кочаряна о его освобождении под залог.

«Суд принял решение отклонить ходатайство», — заявила судья Анна Данибекян, передает онлайн-издание «aysor.am».

Напомним, что адвокаты Кочаряна 5 ноября ходатайствовали признать применение залога допустимым и в качестве меры пресечения применить залог в отношении Кочаряна.

Адвокат Арам Вардеванян отметил, что предыдущее ходатайство, которое было представлено 17 сентября, было отклонено по той причине, что залог не может сдержать риск препятствования делу. «Со дня оглашения решения прошло около двух месяцев, в то время, как каждый день снижает риск воспрепятствования. Более того, в прошлом, пять месяцев находясь на свободе, Роберт Кочарян никогда не избегал следствия и не препятствовал судебному процессу».

Minval.az