Людям, страдающим сахарным диабетом, следует с осторожностью употреблять хурму, сообщила диетолог Наталья Прохорова в интервью газете «Вечерняя Москва».

По ее словам, в больших количествах хурма может вызвать сильный выброс инсулина. «Здоровым людям позволительно съедать в день две–три штуки. Больше не рекомендуется, так как она содержит простые углеводы», — отметила эксперт.

В свою очередь, диетолог Анжелика Дюваль предостерегла от употребления этой ягоды в случае наличия камней в почках и проблем с поджелудочной железой. При этом она хурма рекомендована людям, страдающим анемией. Также, специалист отметила, что ее можно употреблять при язвенной болезни, расстройствах желудочно-кишечного тракта и проблемах с сердечно-сосудистой системой.

Дюваль подчеркнула, что хурма содержит большое количество витаминов, которые поддерживают иммунитет, нервную систему, и помогают организму защищаться от различных инфекций.

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