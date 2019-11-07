Группа ученых в США обнаружила новый штамм ВИЧ впервые почти за 20 лет, сообщает телеканал CNN.

Исследования проводила корпорация Abbott Laboratories совместно с университетом Миссури.

Этот штамм — часть группы М вида ВИЧ-1. У ВИЧ существует много разных подтипов или штаммов. Как и другие вирусы, он может меняться и мутировать со временем. Это первый новый штамм группы М, обнаруженный после того, как в 2000 году установили принципы классификации подтипов.

«Это может быть действительно вызовом для диагностических тестов», — заявила старший научный сотрудник корпорация Мэри Роджерс.

Ее компания тестирует более 60% мировых запасов крови, и им необходимо искать новые штаммы и отслеживать существующие.

«Нет причин паниковать или даже немного беспокоиться об этом. Немного людей этим заражены. Это аномалия», — заявил директор национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Чтобы объявить о существовании нового подтипа, ученым нужно найти три случая заболевания, не связанные друг с другом. Первый и второй случай были обнаружены в ДРК в 1989 и 1990 годах. Третий — в 2001 году, также в ДРК.

Minval.az