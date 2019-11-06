Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound LSR разогнали до рекордных 790 км/ч.

Новый рекорд болид установил в шестом заезде по поверхности высохшего озера Хакскин-Пан в пустыне Калахари. В нем установлен двигатель EJ200. Длина Bloodhound 14 метров, а вес — 7 тонн.

Управлял болидом пилот Энди Грин, установивший в 1997 году мировой рекорд скорости в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, США. Тогда гонщик пилотировал реактивный автомобиль Thrust SSC и достиг скорости 1228 км/ч, преодолев звуковой барьер, передает портал «Korrespondent.net».

По словам Грина, главной задачей заезда на Bloodhound LSR было измерение необходимых параметров, чтобы летом 2020 года попробовать побить мировой рекорд уже с ракетным двигателем.



Minval.az