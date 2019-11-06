Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, сообщает агентство «Украинские новости».

Дело было возбуждено по решению Антикоррупционного суда от 18 октября.

«НАБУ выполнило указанное определение Высшего антикоррупционного суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований», — цитирует агентство ответ НАБУ.

Ранее в суд поступила жалоба на НАБУ о бездействии относительно расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по части 2 статьи 364 (злоупотребление служебным положением), части 2 статьи 368 (получение неправомерной выгоды), части 3 статьи 191 (хищение госсредств), части 1 статьи 111 (государственная измена) и других преступлений Уголовного кодекса. Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.

К сведению суда были предоставлены результаты рассмотрения заявлений относительно самовольного захвата земельных участков, несанкционированной застройки и самовольной реконструкции жилых и нежилых сооружений в Киеве.