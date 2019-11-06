Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия не будет взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти, так как это национальное достояние народа Сирии, которым должны распоряжаться граждане страны, передает РИА Новости.

«Мы убеждены, что именно сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть», — сказал Вершинин.

Таким образом он прокомментировал одобрение президента США Дональда Трампа на проведение американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений в Сирии.

Minval.az