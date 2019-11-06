Иран начал подачу газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо с началом четвертого по счету отказа Тегерана выполнять часть обязательств по ядерной сделке, сообщило агентство ISNA.

Ранее президент Ирана заявил, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.

«В среду началась подача газа в действующие центрифуги в Фордо в присутствии инспекторов МАГАТЭ», — говорится в сообщении агентства.

Ядерная сделка предполагает, что Иран проведет перепрофилирование ядерного объекта в Фордо под ядерный центр для производства стабильных изотопов, воздерживаясь от обогащения урана на нем, оставив Натанз в качестве единственного объекта по обогащению урана.

Minval.az